V Plzni se otevřela nejzatíženější křižovatka

Domácí
V sobotu nad ránem otevřeli na Borských polích v Plzni očekávaný i obávaný turbokruháč. První hodiny se obešly bez nehody, většina řidičů si dokázala poradit s velkým množstvím semaforů i správným řazením do jízdních pruhů.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:43

V Plzni se otevřela nejzatíženější křižovatka
Domácí
27. 9. 2025 13:56
03:54

Marek Protiva La Manche nepřeplaval. Pokus zhatily velké vlny
Domácí
27. 9. 2025 13:38
01:22

Polský lyžař Bargiel sjel celý Everest bez kyslíku
Sport
27. 9. 2025 13:34
00:58

Jak se staví most přes Ramfojrd za minutu
Technika
27. 9. 2025 12:00
00:55

Po třech porodech to chtělo změnu, maminka zhubla na polovinu váhy
Lifestyle
27. 9. 2025 11:24
00:57

Kolumbijský prezident kritizoval Trumpa, USA mu zrušily vízum
Zahraniční
27. 9. 2025 10:26
00:39

Žena o vlásek unikla smrti. Zřítila se na ni zeď
Zahraniční
27. 9. 2025 9:20
06:05

Plav, Foreste, plav! vzkazují lidé Markovi, který zdolává La Manche
Domácí
27. 9. 2025 9:10
01:01

V Praze ve Švehlově ulici srazila tramvaj chodce
Domácí
27. 9. 2025 8:04
00:58

Jak šel čas s Davidem Kollerem
Společnost
27. 9. 2025 5:00
02:03

Před 100 lety: Překvapivá zpráva! Žně v Československu nejsou ještě na konci září dokončené
Technika
27. 9. 2025 0:06
02:44

Odešel jsem v půlce představení, vzpomíná Filip Čapka na syndrom vyhoření
Společnost
27. 9. 2025 0:06
00:22

Policie kontrolovala auta v okolí letiště. Našly se i drogy
Krimi
26. 9. 2025 21:58
01:18

Skateboardista předvedl rekordní sjezd z 22. patra
Sport
26. 9. 2025 20:38
00:58

Nezodpovědné, reaguje Kreml na varování Západu o sestřelování ruských letadel
Zahraniční
26. 9. 2025 19:58
00:51

Přes filipínské ostrovy se přehnala další tropická bouře
Zahraniční
26. 9. 2025 19:56
00:39

Tropická bouře Gabirelle se přehnala přes portugalské Azorské ostrovy
Zahraniční
26. 9. 2025 17:48
02:13

Čína představila propagandistické video o Si Ťin-pchingovi
Zahraniční
26. 9. 2025 17:28
02:00

Na Dni železnice nechyběl nejrychlejší Vectron světa ani nový Traxx
Technika
26. 9. 2025 17:06
01:13

Úřad vlády vystavuje vozy Veřejné bezpečnosti i prezidentské limuzíny
Domácí
26. 9. 2025 17:04

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.