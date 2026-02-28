V Plzni začínají jezdit nové kloubové autobusy
28. 2. 2026 8:22 Domácí
Nový typ nízkopodlažních kloubových autobusů poslaly do ulic Plzeňské městské dopravní podniky. Dosud byly všechny 18metrové autobusy od polského výrobce Solaris, nyní začínají cestující vozit kloubové vozy českého výrobce SOR Libchavy.
00:56
