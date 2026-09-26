V Praze na Vinohradech hoří dům, hasiči evakuovali lidi
26. 9. 2026 19:46 Domácí
Pražští hasiči v sobotu odpoledne zasahují u požáru bytu ve Francouzské ulici na Vinohradech. Kvůli zásahu a záchraně osob je ulice zcela uzavřená. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu.
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V Praze na Vinohradech hoří dům, hasiči evakuovali lidi
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