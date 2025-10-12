V Přibyslavi se starají o pomník, jehož historie je nejasná

Domácí
Město Přibyslav nechalo zrekonstruovat jednu ze svých nejstarších památek. Novou podobu má pomník obětem takzvané sedmileté války, neboli boží muka u hřbitova. Málokdo tuší, že právě tady, hned u silnice na Havlíčkovou Borovou, jsou skutečně pohřbená těla. A byla tu ještě dřív, než vznikl samotný hřbitov.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:36

V Přibyslavi se starají o pomník, jehož historie je nejasná
Domácí
12. 10. 2025 16:00
00:55

Dálnice odnikud nikam přilákala tisíce lidí, zajímala i neřidiče
Domácí
12. 10. 2025 15:54
01:02

Pošlete peníze, nebo usmrtíme třicet běluh, hrozí kanadský zábavný park vládě
Zahraniční
12. 10. 2025 15:46
01:56

Systém pro sledování krav se stal mezi novozéladnskými farmáři velmi populárním
Zahraniční
12. 10. 2025 15:00
00:52

Vláda bude odborná, řekl Juchelka. Jen nepovedená reality show, tvrdí Skopeček
Domácí
12. 10. 2025 14:52
00:26

Lidé z Mostu bojují proti nelegálnímu kebabu
Domácí
12. 10. 2025 13:00
01:30

Dvojhra je komediální projekt ze života manželské dvojice stižené vztahovou ponorkou
Domácí
12. 10. 2025 11:18
01:08

Na D8 u Ledčic se převrátil kamion. Dálnice je směrem na Německo uzavřená
Krimi
12. 10. 2025 11:02
01:04

Manželé vrací mládež k modelářství
Domácí
12. 10. 2025 9:46
01:04

Opravenou vilu Čerych v České Skalici otevřela Eva Pavlová
Domácí
12. 10. 2025 8:24
01:02

170tunovou mostní konstrukci přesouvali po kolejích dva dny
Domácí
12. 10. 2025 8:16
02:11

Podobnost čistě náhodná. Lidovky psaly před 100 lety o rozvratu vlády
Technika
12. 10. 2025 0:06
03:44

Na co zírá mašinfíra: Podél Hitlerovy dálnice přes Malou Hanou a Boskovice za 3 a půl minuty
Technika
12. 10. 2025 0:06
01:05:30

Na co zírá mašinfíra: Podél Hitlerovy dálnice přes Malou Hanou a Boskovice
Technika
12. 10. 2025 0:06
02:56

Budu hrát, dokud budu vědět kam jdu a co říkám, směje se Ilona Svobodová
Společnost
12. 10. 2025 0:06
00:31

Připomeňte si umění Diane Keatonové krátkou ukázkou z filmu Baby boom
Společnost
11. 10. 2025 22:30
00:41

Střelba ve škole a po fotbalovém zápase v Mississippi má šest obětí
Zahraniční
11. 10. 2025 19:22
00:39

Obyvatelé Starého Plesu se obávají těžby štěrkopísku
Domácí
11. 10. 2025 18:40
00:49

Mohlo to být ještě rychlejší, přiznal zkušený jeřábník. Přenesl tank přes dům
Domácí
11. 10. 2025 17:36
01:33

Tank Sherman se proletěl nad Plzní, atrakce trvala jen pár minut
Domácí
11. 10. 2025 17:32

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.