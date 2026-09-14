V Roudnici finišuje oprava Špindlerova mostu
14. 9. 2026 9:06 Domácí
Vleklá oprava Špindlerova mostu v Roudnici nad Labem konečně finišuje. Místo původně plánovaných 39 týdnů se prodloužila na více než 90. Narostly také náklady – z původně vysoutěžených sto milionů se navýšily tak, že téměř atakují hranici tří set milionů korun. Práce, které začaly 1. března 2025 a most uzavřely pro řidiče, se ale konečně blíží k závěru a na obzoru se už pomalu rýsuje termín otevření.
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V Roudnici finišuje oprava Špindlerova mostu
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