V Rychnově nad Kněžnou září vánočně nazdobený jeřáb

22. 12. 2025 16:24 Domácí
Netradiční vánoční kulisu mají obyvatelé sídliště Mírová a okolních ulic v Rychnově nad Kněžnou. Noční dominantou se stal vánočně nasvícený stavební jeřáb, který je vidět ze širokého okolí. Stroj je součástí developerské výstavby Resortu Mírová. Stavbaři nejprve ozdobili jeho rameno, později přidali i světla na vertikální část konstrukce.
