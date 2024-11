VIDEO: V Siré odmítli v referendu větrnou elektrárnu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Levnější elektřinu obyvatelům i peníze do obecního rozpočtu po dobu životnosti elektrárny sliboval investor, který chtěl nedaleko dálnice D5 u Siré na Rokycansku postavit větrnou elektrárnu. I když to před hlasováním vypadalo, že by místní proti vysokému větrníku nemuseli mít zásadní odpor, sobotní plebiscit projekt pohřbil. Lidé odmítli plánovaný stožár s velkým rotorem kilometr a půl od návsi.

video: iDNES.tv