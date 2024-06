VIDEO: V Šišmě opět hrozí, že se potok vylije z koryta Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Šišmě opět hrozí, že se potok vylije z koryta

Meteorologové varovali, že se v neděli odpoledne a večer objeví velmi silné bouřky s přívalovým deštěm a krupobitím, a to zejména ve východní části země. Ty odpoledne nejprve udeřily na Vysočině, nyní postoupily dál na Moravu a do Slezska, kde nebezpečné meteorologické jevy hrozí až do noci. Hasiči zatím zasahují zejména u popadaných stromů, mohou ale přijít i lokální záplavy.

video: iDNES.tv