V Šumperku hořelo v bytě po výbuchu plynové lahve
4. 11. 2026 11:38 Domácí
Požár po výbuchu propan-butanové lahve likvidovali v úterý odpoledne hasiči v třípatrovém bytovém domě v Šumperku. Z bytu evakuovali tři lidi, dva z nich se zranili, když utrpěli popáleniny. Podle prvotních zjištění došlo k výbuchu při manipulaci s lahví, policie událost vyšetřuje jako možný trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti.
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V Šumperku hořelo v bytě po výbuchu plynové lahve
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