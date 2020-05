VIDEO: V ulici porostou javory i olše Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V ulici porostou javory i olše

Nový způsob výsadby stromů podle skandinávského způsobu zkouší odbor životního prostředí jihlavského magistrátu na části Vrchlického ulice v Jihlavě. Stromy, jež tam byly do této doby opakovaně vysazovány, totiž usychaly. Důvodem je podle vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Kataríny Ruschkové nevyhovující podloží, které se tam dostalo zřejmě po navážkách z okolních staveb. Půda tam je jílovitá a nepropouští vodu. To se muselo změnit. Novým specifikem výsadby na Vrchlického ulici v místech nad Halasovou ulicí je to, že stromy jsou vysazovány do takzvaného strukturního substrátu. „Ten se liší tím, že to není běžná zemina, ale jedná se o štěrk promíchaný s kompostem a biouhlím. Hmota dává dřevinám šanci prokořenit prostor, se kterým by jinak měly problém,“ vysvětlila Ruschková.

video: iDNES.tv