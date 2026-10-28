Neslyšíme slovo mír, posteskl si Klaus v projevu
28. 10. 2026 12:40 Domácí
Bývalý prezident Václav Klaus pronesl při příležitosti 108. výročí vzniku samostatného Československa projev u Obecního domu. Tradičně v něm zhodnotil stav současné politické situace. Vymezil se především proti tomu, co nazval proválečnou rétorikou a ztrátou suverenity České republiky na mezinárodním poli. Dotkl se také české politické scény, kde ocenil změnu vládního aparátu a naopak zkritizoval současnou opozici.
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