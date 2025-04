VIDEO: Václav Klaus představil svoji novou knihu Od Beneše po Ukrajinu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bývalý prezident Václav Klaus představil svoji novou knihu Od Beneše po Ukrajinu, kterou vydává u příležitosti 80. výročí konce II. Světové války. Autor knihy k jejímu vydání uvádí: „V našem dnešním politickém klimatu, jak domácím, tak zahraničním očekáváme masivní pokusy zneužít květnové výročí konce druhé světové války k další fázi přepisování historie, což je věc, která se nás osobně, našich rodin i celé naší země velmi týká. Není to jen jedno z politických témat. Je to zásadní otázka naší budoucnosti. Úkolem nás všech je bránit pokračujícímu pootáčení či přepisování historie, které vnímám velmi citlivě a kterého se – alespoň my starší – jako občané této země bojíme. Nejde mi o druhou světovou válku jako takovou. K ní už nic nového určitě neřeknu, a ani o to neusiluji. Ta už je minulostí. Minulostí však není její stále se posouvající interpretace. Přiznávám, že mám obavu o naši zemi, o zajištění její budoucí existence v dnešním, velmi problematickém světě, který je charakterizován popíráním instituce národního(nebo na bázi dominantního národa existujícího) státu. Jde mi o osud našeho státu a ne-přeji si, abychom se v Evropské unii ‘rozplynuli jako kostka cukru v čaji‘.“

video: iDNES.tv