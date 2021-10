VIDEO: Klaus: Zemana asi trápí játra, ale to nesouvisí s racionálním úsudkem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Klaus: Zemana asi trápí játra, ale to nesouvisí s racionálním úsudkem

V době po volbách bude Česko potřebovat, aby mohl prezident Miloš Zeman učinit racionální úsudek. Jestli má problémy s játry, se zdravým úsudkem to nesouvisí. Pro Radio Impuls to ve středu řekl bývalý prezident Václav Klaus. Politikům i expolitikům by podle něj veřejnost měla nechat určité soukromí, nelíbí se mu jednání „antizemanovské politické scény“.

video: Rádio Impuls