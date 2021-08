VIDEO: Václav Klaus si vyšlápl na Sněžku při Svatovavřinecké pouti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Václav Klaus si vyšlápl na Sněžku při Svatovavřinecké pouti

Výraznou změnu nelze od říjnových voleb do Poslanecké sněmovny očekávat, rozhodovat v nich budou okrajová témata. Myslí si to bývalý prezident Václav Klaus. „Volby nic podstatného do našich životů nepřinesou, pouze si pár lidí vymění své židle,“ řekl osmdesátiletý politik při Svatovavřinecké pouti.

video: iDNES.tv