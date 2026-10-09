Klaus u voleb kritizoval Piráty a další „aktivistická hnutí“
9. 10. 2026 15:18 Domácí | Volby 2026
Exprezident Václav Klaus řekl, která uskupení označuje za aktivistická hnutí. „Člověk musí bojovat proti Pirátům a pokusit se, aby zmizeli z povrchu zemského. Myslím Piráty všeho druhu – Kobylisy sobě, Praha sobě, Občané za něco… To nejsou autentické politické strany. Já myslím, že je to popření politických voleb,“ dodal Klaus.
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Klaus u voleb kritizoval Piráty a další „aktivistická hnutí“
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