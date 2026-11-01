Rozhodnutí o návratu ruských hokejistů mi přijde nešťastné, říká Nacher z ANO
1. 11. 2026 13:24 Domácí
Mezinárodní sportovní arbitráž v pátek nečekaně rozhodla o návratu ruských a běloruských hokejistů do soutěží pod hlavičkou Mezinárodní hokejové federace IIHF. Objevit by se mohlo Rusko již na mistrovství světa hokejistek do 18 let v Ostravě v lednu. „Pro mě je rozhodnutí nesrozumitelné a nešťastné. Ovlivní to mistrovství světa z hlediska bezpečnosti,“ řekl místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO).
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Rozhodnutí o návratu ruských hokejistů mi přijde nešťastné, říká Nacher z ANO
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