VIDEO: Střet Ruska s NATO by se Česka dotknul okamžitě, řekl náčelník štábu Řehka

Střet Ruska s NATO by se Česka dotknul okamžitě, řekl náčelník štábu Řehka

Pokud by začal střet mezi Ruskem a NATO, Česka se to dotkne okamžitě, řekl šéf generálního štábu české armády Karel Řehka na úvod svého vystoupení na velitelském shromáždění české armády. Armáda ČR by byla podle něho aktivním účastníkem od první minuty.

video: ČTK