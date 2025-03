VIDEO: Vy byste bojovali do posledního Ukrajince, ječel Foldyna na kolegy ze Sněmovny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Mě to ale spíš děsí, jeho slova o kolosálním byznysu. Co bude dělat Amerika s Ruskem? Ve mně to spíš vyvolává obavy, že se tady rýsuje opět bipolární svět. V nějakém zájmu ještě asi eliminace Číny, a to já si rozhodně nepřeji, to už jsme tady jednou zažili a k ničemu dobrému to nevedlo,“ řekl Jan Jakob v pořadu 360° na Prima CNN News. „To je neuvěřitelné, jaké my máme jestřáby v té české politice, ty bojovníky. Já bych jim přál, aby si vzali tedy mundúr, oblíkli si ty osmapadesátky a jeli tam bojovat, když jsou tak naplněni,“ reagoval Jaroslav Foldyna.

video: CNN Prima NEWS