Všechny ženy v Česku by si mohly již brzy požádat o zápis svého příjmení v mužském tvaru, tedy bez přípony -ová, stejně tak u všech dětí ženského pohlaví, jejichž rodiče o to požádají. Navrhla to ve středu poslankyně za ANO a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková.

video: PSP ČR