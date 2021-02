VIDEO: Vandala překvapilo, že slušní lidé nepíší na zdi domů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Informaci o muži sprejujícím na zeď vyjížděla prověřit autohlídka městské policie do ulice Milady Horákové v Praze 6. U vstupu do stanice metra Hradčanská si všimla muže, který psal na mramorové obložení a pak se vydal do vestibulu metra, kde ho strážníci dostihli. Muž se k činu přiznal, hlídce ukázal i použitý černý fix. Údajně netušil, že se to nesmí. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu byl 31letý muž omezen na osobní svobodě a předán státní policii.

video: MP Praha