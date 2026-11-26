Vánoční kapr v ohrožení? Sucho ničí rybářskou tradici
26. 11. 2026 0:06 Domácí
České rybníky trápí nedostatek vody a letošní výlovy budou slabší. Rybářství Třeboň očekává až pětinový pokles produkce, na největším českém rybníku Rožmberk se navíc musel zrušit tradiční veřejný výlov. Dopady sucha se ale mohou daleko výrazněji projevit v dalších letech.
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