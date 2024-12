VIDEO: Na vánoční tramvajové zastávce mohou kolemjdoucí napsat svá přání Ježíškovi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Od desíti hodin dopoledne do šesti večer se zastávka Palackého náměstí ve směru na Karlovo náměstí změnila na Vánoční. V nazdobeném přístřešku mohli zájemci napsat Ježíškovi, co by přáli sobě a městské hromadné dopravě v Praze. Akci pořádal Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) v rámci kampaně Můj čas.

video: iDNES.tv