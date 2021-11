VIDEO: Vánoční trhy v Praze budou bez programu. Pokrmy a nápoje si zakoupí jen očkovaní Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vánoční trhy v Praze budou bez programu. Pokrmy a nápoje si zakoupí jen očkovaní

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí začnou v sobotu 27. listopadu, uvedla společnost Taiko a.s. na tiskové konferenci. Trhy budou volně přístupné pro širokou veřejnost. Omezení spočívá v doprovodném programu, který byl pro letošní rok zrušen. Dále musí návštěvníci při koupi nápojů a pokrmů předložit potvrzení o prodělání nemoci či očkování. Animace stromu, která se v minulých letech pouštěla v každou celou hodinu, je také zrušena, aby nedošlo k cílené kumulaci lidí. Pokud nenastane zhoršení epidemické situace, měly by trhy trvat do 6. ledna.

video: iDNES.tv