Vánočně vyzdobené hasičské cisterny projely Prahou

Domácí
Dobrovolní hasiči z Cholupic, Písnice, Kunratic, Libuše a Uhříněvsi vypravili o uplynulém víkendu vánoční jízdu hasičských cisteren. V koloně nechyběla majestátní Tatra 813 zvaná drtikolka.
video: iDNES.tv
