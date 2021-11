VIDEO: Vánoční strom pro Brielle „překážel“ na zahradě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vánoční strom pro Brielle „překážel“ na zahradě

Náklad, který vyjel včera odpoledne z Havlíčkova Brodu, se na evropských silnicích vidí jen jednou do roka. Z Vysočiny až do holandského městečka Brielle na pobřeží Severního moře se veze vánoční strom. Brod ho do partnerského, 1100 kilometrů vzdáleného města posílá každoročně. K Severnímu moři se letos veze klasický smrk. Vysoký je přibližně deset metrů. A narozdíl od předešlých let bylo jeho naložení mnohem jednodušší. Nebylo ho totiž nutné překládat z kamionu českého na kamion holandský. „Strom rostl v zahrádkářské kolonii hned vedle našeho areálu u rybníka Cihlář. Bylo možné ho naložit přímo na návěs zahraničního dopravce,“ zmínil vedoucí sekce údržby zeleně brodských technických služeb Radek Stejskal.

video: iDNES.tv