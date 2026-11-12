Vánoční strom pro Plzeň už pokáceli, třicet let rostl v Kozolupech
12. 11. 2026 15:12 Domácí
Letošním plzeňským vánočním stromem je dougalska tisolistá, která tři desetiletí rostla u domu v Kozolupech u Plzně. Ve čtvrtek dopoledne dřevorubci podřízli strom, jeřábník ho pak vzduchem dopravil přes menší budovu i elektrické rozvody k místnímu parkovišti. Tam strom položil na předem připravený speciální návěs. Na náměstí Republiky se vánoční strom poprvé rozsvítí v neděli 29. listopadu.
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Vánoční strom pro Plzeň už pokáceli, třicet let rostl v Kozolupech
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