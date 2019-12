VIDEO: Vánoční strom z Havlíčkova Brodu jede přes půl Evropy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vánoční strom z Havlíčkova Brodu jede přes půl Evropy

Vánoční strom na pražské Staroměstské náměstí letos urazil více než 110 kilometrů. Tak daleko to měl ze Semil. Kdo by si pomyslel, že absolvoval nejdelší „vánoční“ cestu, byl by na velkém omylu. Na desetkrát delší pouť se v pátek odpoledne vydal vánoční smrk z Havlíčkova Brodu.

video: iDNES.tv