Do kostela svatého Mořice se vrací Královna moravských varhan

Největší tuzemské varhany se vracejí do olomouckého kostela svatého Mořice. Po opravě ve Slovinsku se v úterý vrátily do Olomouce kamionem první části zrekonstruovaného nástroje. Další čtyři dorazí v květnu. Varhany je nutné dovážet postupně, protože v kostele není místo, kde by se daly skladovat.

