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Vávrovské rybníky po opravě čekají na vodu

Domácí
I když ještě není revitalizace Vávrovských rybníků za desítky milionů hotová, lidé už tudy chodí. České Budějovice zrekonstruovaly významnou přírodní lokalitu v blízkosti města.
video: iDNES.cz
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