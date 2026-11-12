Vážná nehoda pěti aut uzavřela Jižní spojku
12. 11. 2026 9:40 Domácí
Dvě nákladní a tři osobní auta se srazila na Jižní spojce u sjezdu na Vídeňskou ulici. Na místě záchranáři vyprošťují zaklíněnou osobu. Vážná dopravní nehoda uzavřela Jižní spojku ve směru k Barrandovskému mostu.
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