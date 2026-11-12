Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vážná nehoda pěti aut uzavřela Jižní spojku

Domácí
Dvě nákladní a tři osobní auta se srazila na Jižní spojce u sjezdu na Vídeňskou ulici. Na místě záchranáři vyprošťují zaklíněnou osobu. Vážná dopravní nehoda uzavřela Jižní spojku ve směru k Barrandovskému mostu.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:00

Zmizely sloupky a pěší zóna je rázem plná aut
Domácí
12. 11. 2026 10:00
01:30

Vážná nehoda pěti aut uzavřela Jižní spojku
Domácí
12. 11. 2026 9:40
00:54

Bomba v autě zabila v Petrohradě ruského plukovníka
Zahraniční
12. 11. 2026 9:20
00:17

Koaliční smlouva ve Zlíně je podepsaná
Domácí
12. 11. 2026 9:04
01:27

V Brooklynu se zřítila třípatrová budova. Na místě jsou mrtví
Zahraniční
12. 11. 2026 8:28
00:42

Havlíček dojednal v Kyjevě letouny, pak odjel obávaným nočním vlakem dál
Domácí
12. 11. 2026 8:24
00:21

Hegsetha seřval voják u hrobu neznámého vojína
Zahraniční
12. 11. 2026 8:16
01:51

Komarek na Kadaňském mostě
Technika
12. 11. 2026 8:08
00:35

Historická lázeň nabízí na Šumpersku termální koupel ze tří pramenů
Domácí
12. 11. 2026 8:00
00:53

Scott Colom je prvním černošským senátorem v Mississippi od občanské války
Zahraniční
12. 11. 2026 7:58
00:58

Malý princ teď žije ve Žďáře, návštěvníkům výstavy umožní návrat do dětství
Domácí
12. 11. 2026 7:40
00:31

Pštros si plete plešatou hlavu chovatele s vejcem
Lifestyle
12. 11. 2026 5:00
00:43

Město, které pokořil císař. Gent si z ponížení udělal svou největší chloubu
Zahraniční
12. 11. 2026 4:00
01:26

Nejen Sagrada Família. Gaudí zanechal stopy i daleko za hranicemi Barcelony
Zahraniční
12. 11. 2026 0:06
00:42

Kvůli krabičkové dietě mám přenosnou chladničku, říká Zuzana Mauréry
Společnost
12. 11. 2026 0:06
00:35

To Zůna, vláda o tom nejednala, řekl Babiš k české absenci na cvičení v Polsku
Domácí
11. 11. 2026 20:30
00:33

Devastace a obří škody. Na Madeiru udeřila ničivá bouře Charles
Zahraniční
11. 11. 2026 18:54
00:37

Škrtali bychom hned, řekl ministr odborářům KRNAP
Domácí
11. 11. 2026 18:28
02:47

Babiš míří do Irska. S lídry EU bude řešit AI a ceny energií, setká se i se Zelenským
Domácí
11. 11. 2026 18:22
00:41

Varšavou vyrazil pochod nacionalistů s prezidentem v čele
Zahraniční
11. 11. 2026 17:24

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.