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Ve Dvořišti dobijete auto za pár minut

Domácí
Společnost E.ON otevřela v Dolním Dvořišti u hranic novou nejrychlejší dobíjecí stanici pro elektromobily. Nabíjet se tu mohou kamiony i autobusy.
video: iDNES.tv
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