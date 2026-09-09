Ve Skiareálu Špindlerův Mlýn pokračují práce na propojení sjezdovek
9. 9. 2026 10:50 Domácí
Ve Skiareálu ve Špindlerově Mlýně lyžaři už v této zimě vyzkoušejí propojené areály Medvědín a Svatý Petr. Zatím bude propojení jednosměrné, odpadnou však přesuny autem či skibusem. Zástupci skiareálu chtějí otevřít novinku od 12. prosince. Stavební projekt za 1,2 miliardy korun dál pokračuje. Středisko také mění vizuální identitu.
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