Ve Špindlerově Mlýně otevřeli po opravě Bílý most

Krkonošský Špindlerův Mlýn po několika měsících oprav otevřel ikonický Bílý most. Bez velkých úprav sloužil 114 let, ale kvůli havarijnímu stavu byl hrozbou pro chodce. Pokud by nedošlo k celkové rekonstrukci, město by ho muselo zavřít. Obnovený most má nyní kovové zábradlí místo dřevěného, vizuálně se však téměř nezměnil.
