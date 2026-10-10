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Ve štábu olomouckých lidovců panovala díky dobrému výsledku rozverná atmosféra

Domácí
Lidovci šli v Olomouci po minulé účasti na kandidátce SPOLU tentokrát do voleb opět samostatně a dosáhli na svůj historicky nejlepší výsledek. V jejich štábu proto panovala rozverná atmosféra, nad stoly létaly balonky a kandidáti oblékli tradiční žlutá lidovecká trika.
video: iDNES.tv
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