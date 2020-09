VIDEO: Výrobce brambůrek zvyšuje kapacitu výroby Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Více než třicet let už ve Strážnici rodina Hobžových vyrábí brambůrky, poslední rok se však zapíše do dějin jejich podniku jako významný milník. Výrobu stávající ředitelé Petr a Libor Hobžovi, kteří chodili do podniku už jako malí kluci, rozšiřují takovým způsobem, jaký nemá v historii firmy obdoby. Za 140 milionů zčtyřnásobují kapacitu výroby.

