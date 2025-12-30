Ve Velešíně lidé obdivují Rouhův betlém
30. 12. 2025 10:02 Domácí
Mlýnské kolo klape, opodál muž řeže na pile dřevo, hasiči se snaží zachránit stodolu, kterou zachvátily plameny, nebo v malovaném sklípku vinař koštuje úrodu. A ještě mnohem více toho uvidíte v betlémě ve Velešíně na Českokrumlovsku, který ve volném čase vyřezává Pavel Rouha.
00:48
