Ve velké světnici v třebíčském statku drali peří

I dnes na to vzpomínají pamětníci, kteří to ještě mohli zažít jako děti. Byly to večery s trochu obřadní atmosférou. Děti se schovávaly pod stoly, aby jim neuniklo nic z toho, co si ženy skloněné nad jemnou prací u stolu při jemné práci prstů povídají. Tak vypadalo draní peří.

video: iDNES.tv