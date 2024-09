VIDEO: Ve Veselí nad Lužnicí se připravují na možnou evakuaci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve Veselí nad Lužnicí se připravují na možnou evakuaci

Na jihu Čech je nejvážnější situace ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku, kde hrozí řeky Lužnice a Nežárka. Místní jsou připravení na evakuaci. Evakuovaní lidé by šli do školy Blatské sídliště, kde se na to chystají od neděle.

video: iDNES.tv