VIDEO: Ve Vesnici roku drží lidé při sobě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve Vesnici roku drží lidé při sobě

Hned dvě velké události letos oslavují Radovesice na Litoměřicku – výročí 850 let od první písemné zmínky a také vítězství v soutěži Vesnice roku Ústeckého kraje, které si připsaly před několika dny. Místní si na své obci nejvíce cení toho, že zde lidé drží při sobě a koná se zde mnoho zajímavých akcí. Stejného názoru byla i soutěžní komise, která své ocenění shrnula do věty „Radovesice jsou zkrátka místem, kde to žije“.

video: iDNES.tv