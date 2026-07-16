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Ve Vizovicích začal další ročník Masters of Rock

Domácí
Na festival míří fanoušci z 37 zemí. Největším tahákem je kapela Helloween a zpěvák Marylin Manson.
video: iDNES.tv
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