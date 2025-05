VIDEO: Ve Volarech si připomenou pochod smrti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve Volarech si připomenou pochod smrti

Na zdejším židovském hřbitově je 95 náhrobků obětí pochodu smrti. Dvacítka nemá jméno a asi nikdy mít nebude. Poznámka - prosím popřípadě překrýt nějakým jarním zvukem, měla jsem rýmu z pylu okolo a je to tam občas slyšet. Ve chvíli, kdy jsem to natáčela, jsem si to neuvědomovala.

video: iDNES.tv