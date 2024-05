VIDEO: Ve vranovské elektrárně vzniklo unikátní bateriové úložiště Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve vranovské elektrárně vzniklo unikátní bateriové úložiště

Ve vranovské vodní elektrárně na Znojemsku spustili nové bateriové úložiště, které umožňuje uložit přebytky energie na horší časy a v případě potřeby je poslat do sítě. Investice za téměř 60 milionů korun je unikátní v tom, že se poprvé na území Česka takto velké bateriové úložiště nachází uvnitř budovy. Instalace do elektrárny ze 30. let 20. století si vyžádala i jedinečné řešení požárního zabezpečení.

video: iDNES.tv