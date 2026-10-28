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Ve Zlíně pokračovala jednání o vzniku koalice, která povede město

Domácí
Ve Zlíně se podařilo odblokovat situaci ohledně vzniku koalice, která povede město. Hnutí STAN a Zlín 21 už nepožadují 7 křesel z 11, ale jen 6. Post primátora by měl připadnout Starostům.
video: iDNES.tv
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