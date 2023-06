VIDEO: Ve Zlíně začal 63. ročník Mezinárodního festivalu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve Zlíně začal 63. ročník Mezinárodního festivalu

Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně nabídne 295 snímků z 50 zemí, mnohé z nich ve světových premiérách. Potrvá do 7. června, pro zájemce vyrazí speciální autobusy a děti do šesti let mají vstupy zdarma.

video: iDNES.tv