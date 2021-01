VIDEO: Ve Zlínském kraji začali proti covidu očkovat praktičtí lékaři Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve Zlínském kraji začali proti covidu očkovat praktičtí lékaři

Zlínský kraj v pondělí začal s očkováním zájemců ve věku nad osmdesát let. První přišli na řadu obyvatelé Popovic, za kterými přímo do jejich domovů přijel tým z očkovacího centra revmatologické ambulance Medical Plus v Uherském Hradišti. V celém kraji se o očkování seniorů postarají praktičtí lékaři.

video: iDNES.tv