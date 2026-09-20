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Vědci vyvinuli zpomalovač hoření, má ochránit archiválie do příjezdu hasičů

Domácí
Vědci vyvinuli zpomalovač hoření, který má pomoci ochránit archiválie v lepenkových krabicích do příjezdu hasičů během požáru. Takzvaný retardér, který má bránit šíření ohně, dnes v Praze novinářům představili odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT), Vysokého učení technického v Brně (VUT), Technického ústavu požární ochrany (TÚPO) a společnosti EMBA.
video: TÚPO
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