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V řece Dřevnici v centru Zlína kvůli horku uhynuly ryby

Domácí
Řeky jsou na čtvrtině průtoku a kvůli horku hynou ryby. Rybáři na kilometrovém úseku v centru města nasbírali půl tuny mrtvých ryb, parmy, ostroretky, jelce, ale i štiky a třicetikilového sumce.
video: iDNES.tv
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