Sedm korun za vejce. Zdraží kvůli ptačí chřipce

Podle agrárního analytika Petra Havla vzroste kvůli šíření ptačí chřipky v Česku a masivnímu vybíjení statisíců nosnic cena vajec. „Sedm korun za vajíčko nebude asi nic, co by bylo výjimečné, naopak to bude běžné,“ řekl iDNES.cz ve čtvrtek Havel. Ministerstvo zemědělství uvedlo, že náhrada škody chovatelům za likvidaci velkochovu na Tachovsku se bude pohybovat mezi 175 až 220 miliony korun.

video: iDNES.tv