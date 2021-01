VIDEO: Příběh skauta Velena Fanderlika. Vyslýchal K. H. Franka a estébákům zmizel v Kanadě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Příběh skauta Velena Fanderlika. Vyslýchal K. H. Franka a estébákům zmizel v Kanadě

Velen Fanderlik se narodil 11. února 1907 v Praze. Jeho příjmení pochází pravděpodobně z nizozemského Van der Lijk. Vyrůstal v Brně, do skautského oddílu vstoupil ve dvanácti letech spolu se svým bratrem Milotou. Vystudoval právnickou fakultu a otevřel si vlastní advokátní kancelář. Za války uprchl před nacisty do Velké Británie, kde působil jako dělostřelecký a osvětový důstojník. Po válce jako jeden z vojenských prokurátorů vyslýchal například K. H. Franka či Hermanna Göringa. V roce 1946 byl zvolen starostou Junáka. O dva roky později kvůli komunistickému režimu emigroval s manželkou nejprve do Německa, pak do Kanady. Režim ho označil za duchovního vůdce protistátních skautských aktivit. Byl degradován na vojína a státu propadl majetek, který v ČSSR zanechal. Státní bezpečnost po něm řadu let marně pátrala, nakonec to vzdala. Až do své smrti v roce 1985 vykonával funkci starosty československého exilového skautingu a vydával časopis Stopa. Živil se jako malíř a grafik, přednášel sociologii či dějiny umění a také přispíval do vysílání Rádia Svobodná Evropa.

