Velkolepé loučení. Agáve v ašské zahradě vyrostla do výšky pěti metrů
13. 9. 2026 9:30 Domácí
Botanický zázrak. I tak by se dala nazvat rarita, kterou se pyšní Karel Dubitzký z Aše. Na jeho zahradě vykvetla majestátní agáve. Více než padesátiletá rostlina původem z Mexika vyhnala pět metrů vysoký stvol, který na svém vrcholu nesl nejprve chomáče květů, nyní už zrající plody. Exotická kráska se tak po desetiletích se svým pěstitelem loučí. Jakmile semena dozrají, mateřská růžice odumře.
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